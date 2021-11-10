Aksaray'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Aksaray'ın yüksek kesimlerine ve Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sabah etkili olan yağmur, öğleye doğru yerini kara bıraktı. Hafif şekilde başlayan kar, 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı ve çevresinde etkili oluyor.

Güzelyurt ilçesi ve Helvadere beldesindeki çatılar ve araçların üzeri karla kaplandı.

Yağmurun etkili olduğu Aksaray kent merkezinde ise gece sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 8 derece ölçüldü.