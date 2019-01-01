Son Dakika Haberleri: Aksaray İş Yerinden Baharat ve Kadayıf Çalındı

Aksaray İş Yerinden Baharat ve Kadayıf Çalındı

58 dakika önce

Aksaray'da bir gıda toptancısından 4 bin lira değerinde, baharat, tel kadayıf, krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şeker çalındı.

Aksaray'da bir gıda toptancısından 4 bin lira değerinde, baharat, tel kadayıf, krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şeker çalındı.

Toptancılar Sitesi'nde gıda toptancılığı yapan Mustafa Çakmak, sabah iş yerine geldiğinde kepenk kilidi ile kapının camının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren Çakmak, hırsızlık olayını fark edip, polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

Polis, yaklaşık 4 bin lira değerinde baharat, tel kadayıf, pastalarda kullanılan krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şekeri çaldığı belirlenen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

Sabah, Mustafa Çakmak, Aksaray, Güncel
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