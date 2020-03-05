Aksaray İtfaiyesinden deprem tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray İtfaiyesinden deprem tatbikatı - Son Dakika

Aksaray İtfaiyesinden deprem tatbikatı

6 saat önce

Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası münasebetiyle okul, yurt ve kamu kurumlarında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiriyor.

Aksaray İtfaiyesinden deprem tatbikatı, System.String[]

Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası münasebetiyle okul, yurt ve kamu kurumlarında deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiriyor.


Aksaray İtfaiyesi, can ve mal güvenliği tehdit eden deprem ve yangın gibi olaylar karşısında öğrencileri ve vatandaşları bilinçlendirmek için okul, yurt ve kamu kurumlarında tatbikat yapmaya başladı. Tatbikatlarda deprem ve yangın ihtimaline karşı alınacak önlemler ekipler tarafından uygulamalı olarak gösteriliyor. Yangını ilk gören kişilerin, yangın ihbarı yaparak haber vermesi gerektiğinin altını çizen itfaiye görevlileri, erken müdahalenin yangını kontrol altına almayı kolaylaştırdığını ifade etti. Tatbikatta öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı. Ayrıca okul bahçesinde itfaiye tarafından kontrollü şekilde yakılan ateşe, yangın tüpüyle müdahale aşamaları ve söndürme işlemi uygulamalı olarak tatbik edildi. Öğrenciler de aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri için itfaiye personelleri yardımıyla yangına müdahale aşamalarını bizzat uyguladı. Aksaray Belediyesi yetkilileri, okullar başta olmak üzere yurt ve kamu kurumlarında tatbikatın süreceğini bildirdi. - AKSARAY

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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