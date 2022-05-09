Jandarmadan hava destekli denetim - Son Dakika

Jandarmadan hava destekli denetim

AKSARAY - Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı 4 farklı noktada hava destekli trafik denetimi yaptı.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından turistik bölgeler başta olmak üzere trafik yoğunluğunun arttığı 5 ayrı noktada denetim yapıldı. Karayollarında ve turistik bölgelerin trafik yoğunluğunda sorun yaşanmaması için sıklaştırılan denetimlerde jandarma ekipleri denetimlerini hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Belirli turistik bölgelerde ve uygulama noktalarında tüm tedbirleri alan ekiplere helikopterle havadan destek verildi. Ihlara Vadisi, Belisırma, Selime Katedrali ve aynı güzergahta bulunan diğer turistik bölgelere giden yollarda jandarma ekipleri araçları tek tek durdurdu. Helikopter eşliğinde araçlar kilometrelerce uzaktan takip edilerek trafikte olumsuz davranışta bulunan araç ve sürücüleri noktalardaki ekiplere bildirildi. Noktalarda durdurulan araçlarda jandarma ekiplerince sürücülerin evrakları sorgulanırken, araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların Genel Bilgi Taramasıyapıldı. Turistik bölgeleri ziyarete gelen vatandaşlara ve sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Sürücü ve yolculara emniyet kemeri hakkında uyarılar yapılırken, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 2 saat süren denetimler çerçevesinde 5 farklı noktada bin 500 araç denetlendi.