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Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması - Son Dakika

Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması

15.12.2021 11:12
Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması

Aksaray'da jandarma trafik ekipleri kış mevsimi nedeniyle ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Aksaray'da jandarma trafik ekipleri kış mevsimi nedeniyle ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından vatandaşların güvenle seyahatlerinin sağlanması amacıyla Türkiye genelinde uygulamaya giren kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında denetimler yaptı. Denetimler esnasında kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs ve ticari otomobiller durdurularak kumpas ile lastiklerin diş derinliklerine bakıldı. Ayrıca sürücülere can ve mal güvenliği için kış lastiği takmalarının, bunun yanı sıra araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmalarının önemi ile gidecekleri güzergahlardaki hava yol durumunu öğrenerek tedbirli olmaları konularında bilgilendirme yapılarak, "Doğru Mevsimde Doğru Lastik" konulu broşür dağıtıldı.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenli bir trafik ortamının sağlanması için trafik denetim faaliyetlerimize devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - AKSARAY

Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması
Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması
Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması
Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarma, Türkiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray jandarmadan kış lastiği uygulaması - Son Dakika


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