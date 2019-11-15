Son Dakika Haberleri: Aksaray Kamu Kurumları Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Son Dakika Güncel Aksaray Kamu Kurumları Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Aksaray Kamu Kurumları Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

7 saat önce

Kamu Kurumları Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Mantı başkanlığında yapıldı.

Aksaray Kamu Kurumları Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, System.String[]

Kamu Kurumları Aylık İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Mantı başkanlığında yapıldı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda kurumlar arası işbirliğine vurgu yapılarak kamu hizmetlerinin sunulmasında sorun ve eksiklikler değerlendirildi.

Vali Mantı, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, kamunun imkan ve kabiliyetlerinin vatandaşa hizmet olarak sunulmasında kurumların görev ve sorumluluklarının kanunlar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.


Mantı, "Hepimizin mesuliyeti var. Sorumluluğumuzun gereğini en iyi en doğru şekilde yerine getirmeliyiz. Bu nedenle işlerimizi yaparken dikkat edeceğiz boşluk oluşmasına fırsat vermeyeceğiz. Yazıyı yazmak görevin tamamlanması anlamına gelmiyor. İşimizi takip edeceğiz. Kamusal sorumluluklarımızın bilincinde olup bunun gereğini gerine getireceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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