Üye Girişi
Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi - Son Dakika

Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi

13.08.2021 16:32
Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi, System.String[]

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu Actros 1851 banttan indi.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu Actros 1851 banttan indi.

Mercedes-Benz Türk'ün 1986'da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası, 300 bininci kamyonunu üretti. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu, Türkiye pazarı için Transaktaş Global Lojistik'e teslim edilen, Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 Plus oldu. Bu yıl fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladıklarını ifade eden, Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, "İhracat rakamımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Aksaray Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor" dedi.

"Fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamına imza atıyoruz"

Aracın banttan indirilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz, "Türkiye'deki köklü geçmişimiz ve Aksaray'daki 35 yıllık deneyimimizin ürünü olan 300 bininci kamyonumuzu banttan indirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fabrika tarihinin en yüksek üretim rakamlarına imza atmayı planladığımız bu yıl, ihracat rakamımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Günümüzde Mercedes-Benz'in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1'i olan Aksaray Kamyon Fabrikamız, gerçekleştirdiği yüksek nitelikli ve katma değerli sanayi üretimiyle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Bu önemli dönüm noktası vesilesiyle 35 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan ve bugün bu başarıyı devam ettiren tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Daimler AG'nin en önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bin 900'ün üzerinde çalışanı ile Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 7'sinin üretimine imza atan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Toplam ihracat 86 bin adedi aştı

Yüksek standartlar ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerine kamyon ihraç ediyor. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 8'ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası'nın kamyon ihracatı, kurulduğu 2001 yılından bu yana 86.000 adedi aştı.

Kamyon AR-GE'sinde Aksaray imzası

Kamyon ürün grubu özelinde üstlenilen küresel ek sorumluluklar sebebiyle 2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırım ile Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan Aksaray AR-GE Merkezi, tüm dünyadaki Mercedes-Benz kamyonlarının tek yol testi onay merci konumunda olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin mühendislik ihracatı konusundaki başarılarına katkıda bulunan Aksaray AR-GE Merkezi hem Türkiye'nin hem de Aksaray'ın konumu kuvvetlendiriliyor.

Mercedes-Benz Türk, tüm Türkiye çapında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş kimliğine sahip. Şirket, yürüttüğü Her Kızımız Bir Yıldız, EML'miz Geleceğin Yıldızı, Women In for Mercedes gibi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ülkenin sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. - İSTANBUL

Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi
Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi
Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi
Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi
Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi

Mercedes Benz, Fabrika, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak 16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı 16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 16:18 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor
Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü 16:07 Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi 15:35 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı 15:03 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık 14:49 Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor 14:14 Sele esir olan Karadeniz'e bir uyarı daha! 5 ile çok kuvvetli yağış geliyor

Son Dakika Haberleri
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
16:17 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor
16:08 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
15:38 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
15:08 Kanarya'nın yıldızı Pelkas'tan kötü haber! 1 ay sahalardan uzak kalacak
Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu         
16:52
"Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı         
16:46
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı         
16:19
Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı         
16:09
Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor         
15:41
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu         
13:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 16:56:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 300 bininci kamyonu banttan indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement