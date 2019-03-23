Son Dakika Haberleri: Aksaray Kamyon ile Otomobil Çarpıştı 5 Yaralı

Aksaray Kamyon ile Otomobil Çarpıştı 5 Yaralı

44 dakika önce

Kamyon ile otomobil çarpıştı 5 yaralıAksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı 5 yaralı

Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Aydın Çetinkaya (45) yönetimindeki 68 DT 563 plakalı kamyon kavşakta Murat Aygüner'in .(37) kullandığı 68 HL 534 plakalı otomobille çarpıştı. Kamyon ve otomobil, çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Aygüner, eşi Sultan Aygüner (29), çocukları Ecrin Aygüner(4), Ahmet Aygüner(8) ve Durdane Aygüner (11) yaralandı. Kamyon şoförü Çetinkaya da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Murat Aygüner'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:09 Kaynak: DHA

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