Aksaray Kaza Yapanlara Yardım İçin Koştular, Kaygan Yolda Onlara da Araç Çarptı

Kaza yapanlara yardım için koştular, kaygan yolda onlara da araç çarptıAKSARAY'da yoldan geçerken bir otomobilin takla attığını gören 2 kişi, araçtan inip yardıma koştu.

Kaza yapanlara yardım için koştular, kaygan yolda onlara da araç çarptı



AKSARAY'da yoldan geçerken bir otomobilin takla attığını gören 2 kişi, araçtan inip yardıma koştu. Kazanın ardından dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, yardıma koşan 2 kişi ile kaza yapan araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ertuğrul Koç'un (41) kullandığı 68 AAP 497 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazayı gören Meram Elektrik ve Dağıtım Şirketi'nde görevli Süreyya Özaltın (27) ve Yüksel Duran (25) araçlarını durdurup, inip yaralanan sürücü Koç'a yardıma koştu. Bu sırada Tunceli Geyiksu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Sergen Sayın'ın (25) yönetimindeki 62 AC 873 plakalı otomobil, ilk kazanın ardından dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yardıma koşan 2 kişi ile kaza yapan araca çarptı.



Kazada yaralanan ilk otomobilin sürücü Ertuğrul Koç, yardıma koşun Süreyya Özaltın ve Yüksel Duran, diğer sürücü Sergen Sayın ile yanındaki Muhammet Mustafa Eroğlu (36) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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