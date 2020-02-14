Aksaray keçilere yem vermek isterken ağıl üzerine çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray keçilere yem vermek isterken ağıl üzerine çöktü - Son Dakika

Aksaray keçilere yem vermek isterken ağıl üzerine çöktü

6 saat önce

Keçilere yem vermek isterken ağıl üzerine çöktüAksaray'ın Ağaçören ilçesinde keçilere yem vermek için girdiği ağılın çöken tavanı altında kalan Muhammet Eroğlu (21), yaralandı.

Keçilere yem vermek isterken ağıl üzerine çöktü

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde keçilere yem vermek için girdiği ağılın çöken tavanı altında kalan Muhammet Eroğlu (21), yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Camili Beldesi'nde meydana geldi. Muhammet Eroğlu, keçilere yem vermek için ağıla girdi. Bu esnada yoğun yağışlar nedeniyle ağılın toprak örtülü tavanı çöktü. Oğullarının en kaz altında kaldığını gören ailesi, komşularından yardım istedi. Eroğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eroğlu, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Baba Eren Eroğlu da, ağılın yoğun yağış nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Ben evden komşuya gitmiştim. Oğlum keçilere yem verirken yoğun kar yağış nedeniyle ağaçların çürümesi üzerine üstüne dam çökmüş. Köylülerimiz ve 112 ile jandarma ekipleri oğlumu kurtardı. Şimdi tedavi ediliyor."diye konuştu.

Aksaray keçilere yem vermek isterken ağıl üzerine çöktü

Ağaçören, Aksaray, Camili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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