Son Dakika Haberleri: AKSARAY KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ, HAYAT KURTARIYOR

AKSARAY KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ, HAYAT KURTARIYOR

3 saat önce

AKSARAY'da kentin tek kadın ambulans şoförü olan Seray Ünlü (26), ekip arkadaşlarıyla birlikte hayat kurtarıyor.

AKSARAY'da kentin tek kadın ambulans şoförü olan Seray Ünlü (26), ekip arkadaşlarıyla birlikte hayat kurtarıyor. 5 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Ünlü, araç kullanmayı 9 yaşında iken öğrenmeye başladığını belirtti.
112 Acil Çağrı Merkezine bağlı ambulansın şoförlüğünü yapan Seray Ünlü, kentin tek kadın ambulans şoförü olma özelliğini taşıyor. Daha önce Tekirdağ ve İskenderun'da görev yaptığını belirten Ünlü, 3 ay öncede Aksaray'a atandığını belirtti. Acil tıp teknisyeni 2 kadın görevliyle, ihbar üzerine olay yerine gidip, hastaları hastaneye yetiştirmeye çalışan Ünlü, araç kullanmayı 9 yaşında öğrenmeye başladığını söyledi. Polis, olmak isterken sağlık görevlisi olduğunu ve ardından şoförlük yapmaya başladığını ifade eden Ünlü, şunları söyledi
Ben küçükken polis olmak istiyordum; fakat sağlıkçı oldum. Babamın ayaklarına ve eline bakarak 9 yaşında araç kullanmayı öğrendim. Ehliyetimi aldıktan sonra aktif bir şekilde araç kullanmaya başladım. Yıllardır araç kullanıyorum ve bu işimi de severek yapıyorum. Hem araç sürüp yeri geldiğinde de arkada sağlıkçı görevimi yapıyorum. Arkadaşlarıma da yardım ediyorum. 3 sağlıkçı böylece daha iyi hayat kurtarıyoruz. Daha iyi müdahale şansımız oluyor. Tüm ambulans şoförlerinin acil tıp teknisyeni olmasında fayda olduğunu düşünüyorum.
Tüm sürücülerden de ambulansla yol verip yardımcı olması için duyarlılık beklediğini belirten Ünlü, Sağlık Bakanlığının 'Yaşama yol ver' kamu spotunda olduğu gibi tüm sürücülerimizden duyarlılık bekliyoruz. Fermuar sistemiyle yol açarlarsa bizde daha hızlı ve etkin şekilde hastalara ulaşıp müdahale ederiz. Aksaray'da ilk ve tek kadın sürücüyüm. Bunla ilgili meslektaşlarım da olmak üzere büyük şaşkınlık oldu. Meslektaşlarım ve halkımız buna alıştı. Görevimi en iyi şekilde yapıyorum. Bana amirlerimin de desteği büyük. Hasta taşımada bazen tepki alabiliyoruz. Bunun dışında yolda erkek sürücülerde bazen tepki gösteriyor. Bu konuyu da aşacağımıza inanıyorum. Bazen navigasyonumuz çalışmadığında vatandaşlara camı açıp adres sorduğumuzda 'ağabey şuraya gideceksin' diyorlar. Daha sonra bayan olduğumu görüp abla diye komik bir durum oluyor.diye konuştu.
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AKSARAY KENTİN TEK KADIN AMBULANS ŞOFÖRÜ, HAYAT KURTARIYOR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:31 Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel
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