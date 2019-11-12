Son Dakika Haberleri: Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı
Son Dakika Güncel Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı - Son Dakika

Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı

7 saat önce

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3)KOMİSYON ARAŞTIRMASINI TAMAMLADITürkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı.

TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3)

KOMİSYON ARAŞTIRMASINI TAMAMLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı. Yapılan araştırma ve görüşme sonrası açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, ailelerle birebir görüşüp, sorunlarını dinlediklerini belirtti. Yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade eden Çelik, artık ailelerinde gelecekle ilgili endişelerinin olmayacağını, konunun hem TBMM hem de devlet düzeyinde ilgilenildiğini bildiğini söyledi.

Okula yeni kadın müdürün atandığını hatırlatan Çelik, "Raporlarımıza önerilerimizi de yazacağız. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenleme yapıyor. Gölge öğretmen projesi yavaş yavaş hayata geçiyor. Bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitimi de daha nitelikli yapılması için bizim önerilerimiz olacak. Yarın Sağlık Bakanı'nı ziyaret edeceğiz. Aile Bakanı ile görüşeceğiz. En sonda Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkılacak. Bu bir eğitim sorunu, kaynaştırma eğitimi en önemlisidir. Aileler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Okul Aile Birliği bunu sağlamaya çalışacak" diye konuştu.

Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:59:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray komisyon araştırmasını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]