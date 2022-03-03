Aksaray-Konya kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Aksaray-Konya kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

03.03.2022 11:19
Aksaray-Konya kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Aksaray-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Aksaray- Konya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut mevkisinden çift yönlü araç trafiğine kapandı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu.

Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Aksaray, Tragger, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray-Konya kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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