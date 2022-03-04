Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı

04.03.2022 00:57
Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı

Aksaray'ı etkisi altına alan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, karayollarında oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Konya karayolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray'ı etkisi altına alan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürken, karayollarında oluşan tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray- Konya karayolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Aksaray genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aksaray - Konya karayolu tüm araçları kapsayacak şekilde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Konya yolunda güvenlik önlemleri aldı. Konya istikametine yolu trafiğe kapatan trafik ekipleri sürücüleri de bir bir uyararak araçlarını tesis ve yol kenarlarındaki ceplere çektirdi. Yeni güne beyaz bir örtüyle uyanan vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, trafikte de kısmen duraksamalar yaşanıyor.

Bu mevsim Aksaray'ın kar yağışına doyduğunu belirten Başak Deniz (21), "Bugün 3 Mart, sabah uyandığımızda gözlerimizi karla açtık. Aksaray aslında bu yıl kar yağışına doymuştu. Ama bu da güzel oldu. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır gerçekten de. Baya bir soğuk var, yolların yarısı da kapanmış" dedi.

Yozgat'tan Aydın'a giden Fatih Koçak (48), "Yozgat'tan Aydın'a gidiyordum. Aksaray'ı geçtikten sonra Sultanhanı'nda yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Polis bizi göndermedi" diye konuştu.

Maddi hasarlı kazaların da yaşandığı Aksaray genelinde kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor. - AKSARAY

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Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray Konya Yolu kar yağışı tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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