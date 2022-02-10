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Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı - Son Dakika

Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı

10.02.2022 18:25
Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı

Tipinin adeta esir aldığı Aksaray'da kapanan Aksaray-Konya karayolu polis ve jandarma kontrolünde otobüs ve otomobillere açıldı.

Tipinin adeta esir aldığı Aksaray'da kapanan Aksaray- Konya karayolu polis ve jandarma kontrolünde otobüs ve otomobillere açıldı.

Aksaray'ı 2 gündür etkisi altına alan kar yığışı tipiyle birlikte karayolları trafiğini felç olurken dün geceden beri kapanan Konya yolu otobüs ile otomobillere açıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kış şartlarını gerektiren teçhizatları kontrol edilen otobüs ve otomobillerin yola çıkmasına izin verilirken, karayollarında dolup taşan tırlar ve kamyonlar da tesislere alınıyor. Polis ve jandarma ekipleri yollardaki güvenlik önlemlerini sürdürüyor. - AKSARAY

Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı
Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı
Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı
Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı
Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı
Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı
Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı

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Jandarma, Aksaray, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray-Konya yolu otobüs ve otomobillere açıldı - Son Dakika
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