Son Dakika Haberleri: AKSARAY Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı
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AKSARAY Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı

19 dakika önce

Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardıAksaray'da Kader Tan'a (26) ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı.

Köpeğin saldırdığı kadını, ölümden komşuları kurtardı

Aksaray'da Kader Tan'a (26) ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı. Mahalleli tarafından kurtarılan Tan, hastanede tedaviye alındı.

Kader Tan, saat 10.30 sıralarında Laleli Mahallesi 4401 Sokak'taki müstakil evde yaşayan komşusu Fadime Remis'i ziyarete gitti. Ancak evin bahçesinde, ipinden kurtulan köpeğin saldırısına uğradı. Kendisini korumak isterken yere düşen Tan'ı, köpek, göğsü ile bacağından ısırdı. Çığlıklar üzerine yardıma koşan mahalleli, Kader Tan'ı kurtardı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tan, tedaviye alındı. Polis, soruşturma başlattı.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
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