Son Dakika Haberleri: Aksaray lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktı
Son Dakika Güncel Aksaray lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktı

Aksaray lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktı

36 dakika önce

Lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktıAksaray'da duyduğu ses nedeniyle lastiğin patladığını sanan TIR şoförü Muhammet Karakaya (41), yaklaşık 1 kilometre ileride durduğunda, kendisine bir aracın çaptığı ortaya çıktı.

Lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktı

Aksaray'da duyduğu ses nedeniyle lastiğin patladığını sanan TIR şoförü Muhammet Karakaya (41), yaklaşık 1 kilometre ileride durduğunda, kendisine bir aracın çaptığı ortaya çıktı. TIR'a çarptıktan sonra yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ali Arslan (42) da hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Arslan yönetimindeki 01 PY 084 plakalı hafif ticari araç, Muhammet Karakaya'nın kullandığı 78 YD 562 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Hafif ticari aracın çarptığını fark etmeyen ve duyduğu ses nedeniyle lastiğin patladığını sanan TIR şoförü Muhammet Karakaya, yaklaşık 1 kilometre ileride durduğunda, kendisine bir aracın çaptığını anladı. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kanlar içinde buldukları sürücü Arslan'ı, araçtan çıkartıp ambulansa aldı. Arslan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede hafif ticari aracın hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığını belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktı

Ali Arslan, Karakaya, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
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