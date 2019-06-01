Son Dakika Haberleri: AKSARAY LGS yolunda kaza 1'i ağır, 4 yaralı
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AKSARAY LGS yolunda kaza 1'i ağır, 4 yaralı

1 saat önce

LGS yolunda kaza 1'i ağır, 4 yaralıAksaray'ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün (14) içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı.

AKSARAY LGS yolunda kaza 1'i ağır, 4 yaralı, System.String[]
LGS yolunda kaza 1'i ağır, 4 yaralı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün (14) içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.
Kaza, saat 08.45 sıralarında Eşmekaya-Eskil arasında meydana geldi. Cavit Öztürk'ün (33) kullandığı 34 İY 3481 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Servet Dağlı'nın(52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dağlı'nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada Cavit Öztürk, kızı Nisa Öztürk ve Feyza Çaymaz (19) ile Servet Dağlı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulunslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servet Dağlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Babası ve yengesiyle birlikte LGS 'ye gireceği okula giderken kazanın olduğunu anlatan Nisa Öztürk, öSınava gidiyorduk, otomobil önümüze çıktı. Sonrasını hatırlamıyorumö dedi.
Polis soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:33 Kaynak: DHA
Aksaray, LGS, Güncel
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