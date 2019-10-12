Aksaray lise öğrencisi, parkta bulduğu laptopu polise teslim etti

Lise öğrencisi, parkta bulduğu laptopu polise teslim etti

Aksaray'da lise öğrencisi İshak Yüksektepe, oyun parkta bulduğu içinde laptop bulunan çantayı, sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

İshak Yüksektepe, arkadaşı Umut Şen ile bugün saat 11.00 sıralarında kurtsan döndükleri sırada Büyükbölcek Mahallesi'nde bir oyun parkının kenarında çanta gördü. İçerisinde laptop bulunan çantayı arkadaşıyla birlikte yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Aksaray Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis memuruna laptop bulduklarını belirten Yüksektepe, polislere çantayı teslim etti. Polis ekipleri yürüyerek gelen lise öğrencilerine teşekkür edip, polis aracıyla evlerine götürdü. Polis ekipleri laptopun üzerinde yazan seri numarasından sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Çantayı bulup polisleri teslim eden lise öğrencisi İshak Yüksektepe, Kurs dönüşü yolda kenarında bulunan parkta çantayı gördük. İçine baktığımızda laptop vardı. Arkadaşımla beraber aklımıza polise götürmek geldi. Bize en yakın olan Aksaray Emniyet Müdürlüğüne laptopu teslim ettik. Bu laptop belki de kaybeden kişi için çok değerli olabilir. Bizde arkadaşımla başkalarının eline geçmeden polise teslim etmeyi uygun gördük. İnşallah sahibi hemen bulunur.ö dedi.