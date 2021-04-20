Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor - Son Dakika

Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor

20.04.2021 11:07

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırlarında kalan Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri; sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri, ambar damları gibi 20 yaşamsal odasıyla dikkati çekiyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırlarında kalan Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri; sürgü taşları, su kuyuları, tandırları, güvercinlikleri, ocakları, kilerleri, ambar damları gibi 20 yaşamsal odasıyla dikkati çekiyor.

Kapadokya bölgesindeki Roma döneminden kalma yer altı şehrinde, 1997'de başlanan kazı çalışmaları aynı yıl 3 katının da temizlenmesiyle sona erdi.

Geçen yıl yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turisti misafir eden yer altı şehri, bu yıl da koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, içerisinde tuvalet barındıran ilk yer altı şehri olmasının bölgenin önemli özelliği olduğunu söyledi.

Roma döneminde Hıristiyanlığın aktif olmasıyla bölgede yaşamın başladığını anlatan Erciyas, "Yer altı şehrinin yapımı milatla birlikte başlıyor. 3 katlı bir yer altı şehri. İçerisinde çok farklı özellikleri var. Isıtma sistemleriyle, yemekleri pişirdikleri ve muhafaza ettikleri kilerleriyle farklı bir yaşam alanı." diye konuştu.

Erciyas, yer altı şehrinin tamamen kayadan oyma şeklinde oluştuğunu ifade etti.

Önüne yapılan diğer yapılarla Gelveri evlerinin oluştuğuna dikkati çeken Erciyas, şöyle konuştu:

"Yer altı şehrimiz ilk haliyle günümüze kadar gelmiş. İçerisinde gizli geçitler, tandırlar gibi bir çok yaşam odası var. Buralar 1950'ye kadar insanlarımızca kullanılmış. Turizme açıldıktan sonra kullanımını ziyaretçilere devretmişiz. Yer altı şehrimizi geçen yıl 150 bin kişi ziyaret etti. Tabii ki pandemi süreci bizleri etkiledi. Önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Pandemi tedbirlerini aldık, herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ziyaretçilerimiz maske ve mesafe kurallarına dikkat ediyor. Yerli ziyaretçilerimizin de HES kodlarına bakıyoruz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi bekliyoruz."

"Girişinde ve içerisindeki taş oymalarını çok beğendim"

Şırnak'tan gelen ziyaretçi Lamia Süne, Türkiye'nin gezilip görülecek birçok yeri olduğunu söyledi.

Bu yerlerden bir tanesinin de Kapadokya bölgesi olduğunu vurgulayan Süne, şunları kaydetti:

"Yer altı şehrini gezdim çok beğendim. Kültürel ve tarih bakımından diğer yer altı şehrinden farklılık gösteriyor. Girişinde ve içerisindeki taş oymalarını çok beğendim. Eşsiz bir yapıya sahip. Kapadokya bölgesine daha önce arkadaşlarımla birlikte gelmiştim. Yer altı şehrini o gelişimde gezmemiştim ancak şimdi gezdim. Odalarını gezdik çok hoşumuza gitti. O dönemi en iyi şekilde yansıtan yapılar var. Odalar adeta günümüzdeki evlere benziyor. Tavsiye ederim, herkes gelip yer altı şehrini ziyaret etsin."

Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor
Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor
Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor
Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor

Kapadokya, Güzelyurt, Aksaray, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Manastır Vadisi'ndeki yer altı şehri, ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkartıyor - Son Dakika


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