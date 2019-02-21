Son Dakika Haberleri: Aksaray Medya Akademisi "28 Şubat" Paneli ile Açılıyor

Aksaray Medya Akademisi "28 Şubat" Paneli ile Açılıyor

1 saat önce

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi", 23 Şubat Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor.

Aksaray Medya Akademisi
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan "Medya Akademisi", 23 Şubat Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor.

UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan Medya Okulu'nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Söz konusu eğitimler ise öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor.

Aksaray'da ilk kez açılacak Medya Akademisi'nde ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyim paylaşımı da yapılacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 5 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

28 Şubat medyası masaya yatırılıyor

Derslerin başlayacağı cumartesi günü ayrıca UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" başlıklı bir panel düzenlenecek.

Panelin moderatörlüğünü Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin yapacak, gazeteciler Kenan Kıran, Kemal Gümüş ve Yakup Köse sunum gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul'dan gazetecilerin de misafir olarak katılacağı "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli, Aksaray Üniversitesi Merkez derslikler konferans salonunda saat 16.00'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:31 Kaynak: AA

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