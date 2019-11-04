Son Dakika Haberleri: Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika Güncel Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

7 saat önce

Aksaray merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

Aksaray merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılandıkları iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.


Ekipler, Aksaray, Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.K, N.İ, Ş.Y, M.İ, M.G, S.S, H.Ü, T.Ş, E.Ç, S.A, A.S. ve M.D. gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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