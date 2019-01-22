Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı
25 dakika önce
AKSARAY merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
AKSARAY merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri bugün Aksaray, Bolu
, Konya
ve İstanbul
'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
- Aksaray
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:08 Kaynak: DHA
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