Son Dakika Haberleri: Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

25 dakika önce

AKSARAY merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
AKSARAY merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün Aksaray, Bolu, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

TSK, Aksaray, Güncel
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