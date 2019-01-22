Son Dakika Haberleri: Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Aksaray merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Aksaray merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul ve polis okulu öğrencisi 11 kişi hakkında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, İstanbul, Bolu ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:26 Kaynak: AA

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