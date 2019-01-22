Aksaray merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından örgütün TSK ve emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, darbe girişiminden sonra kapatılan askeri okul ve polis okulu öğrencisi 11 kişi hakkında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Aksaray Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray, İstanbul
, Bolu
ve Konya
'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.