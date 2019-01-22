Aksaray Merkezli 4 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı
10 dakika önce
Aksaray merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı.
Aksaray merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şahıs gözaltına alındı.
Operasyon, Aksaray merkezli İstanbul
, Bolu
ve Konya
'da gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okul ve polis akademilerinden ihraç edilen 11 zanlı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Aksaray merkezli İstanbul, Bolu ve Konya illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 3 zanlıyı yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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