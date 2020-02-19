Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

7 saat önce

Aksaray merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Aksaray merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini engellemek ve deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalarda 2009 tarihinde düzenlenen Komiser Yardımcılığı Sınavı ile ilgili olarak, FETÖ/PDY'ye üye olmak, kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Aksaray merkezi olarak İstanbul, İzmir, Konya, Çanakkale, Osmaniye'de eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin halen FETÖ/PDY kapsamında cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İş vaadiyle kandırdıkları kadınlara fuhuş yaptırdılar: 50 gözaltı
Erdoğan: FETÖ elebaşının anlaşamadığı tek isim merhum Erbakan Hocamızdır Darbe girişiminde kendisine kaçmayı tavsiye edenlere Erdoğan: Bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim İnternette eskort kadın ararken iki kez üst üste dolandırıldılar

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:23:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]