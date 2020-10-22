Aksaray merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli serbest kaldı - Son Dakika

Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan eski ihraç emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 eski emniyet mensubu yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve deşifre etme çalışmaları kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski ihraç emniyet müdürlerinin de bulunduğu eski emniyet mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Aksaray merkezli, Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale illerinde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Aksaray Adliyesine sevk edilirken, akşam saatlerinde 17 şüpheli yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY