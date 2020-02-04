Aksaray merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Aksaray merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Aksaray merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray merkezli iki ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Aksaray merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen ilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini deşifre etme ve engelleme amaçlı yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs tespit etti. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan TEM ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksaray merkezli olmak üzere Kocaeli'de 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Kocaeli'de 1 kişi, Aksaray merkezde 3 kişi ve Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler S.D. (38), M.C.A. (27), M.A. (40), M.Z. (33), A.Ü. (29) sorgulanmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, yapılan sorgulamalarının ardından adli mercilere sevk edildi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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