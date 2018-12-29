Son Dakika Haberleri: Aksaray Merkezli Otomobil Hırsızlığı Operasyonu

Aksaray Merkezli Otomobil Hırsızlığı Operasyonu

27 dakika önce

Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aksaray Merkezli Otomobil Hırsızlığı Operasyonu, System.String[]
Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 4 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Aksaray, Ankara ve Konya ile Karapınar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A. (35), R.T. (38), B.Y. (44), A.S. (38) ve F.A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "suç örgütü kurma, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, R.T. ve B.Y. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartı, A.S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aksaray ve çevresinde organize şekilde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının aydınlatılması için başlatılan çalışma kapsamında dün 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların iş yerlerindeki aramada, çok sayıda çalıntı araç parçası, plaka ve kilitli araçları açmaya yarayan maymuncuk tarzı aparat ile şasi ve motor numaralarının değiştirildiği değerlendirilen 7 araç ve bu işlemde kullanılan üzerinde rakamlar bulunan cihaz ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:46 Kaynak: AA

Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü

Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:13:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Merkezli Otomobil Hırsızlığı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]