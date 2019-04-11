Son Dakika Haberleri: Aksaray Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı

Aksaray Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı

1 saat önce

Aksaray merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalandı.

Aksaray Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
Aksaray merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce Aksaray, İzmir, Artvin, Mersin ve Antalya'da haklarında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada çok sayıda banka hesap kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin üniversite öğrencilerinin banka hesap bilgilerini ücret karşılığı alarak, yasa dışı bahis oynanması ve oynatılması için kullandığı ileri sürüldü.

Örgütün bu şekilde kendini kamufle ettiği ve paraya ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin hesap bilgilerini kullanarak yakalanma riskinin önüne geçtikleri belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: AA
Güncel
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