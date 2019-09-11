Son Dakika Haberleri: Aksaray mersin büyükşehir belediye başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray mersin büyükşehir belediye başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı

2 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralıMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanının içinde bulunduğu otomobil, başka bir araca çarpıp takla attı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanının içinde bulunduğu otomobil, başka bir araca çarpıp takla attı. Kazada danışman Yusuf Yusuf Sahici, şoför ve bir belediye personeli yaralandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, büyükşehir belediye başkanlarını daveti üzerine Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Danışmanı Yusuf Sahıcı da (46) başka bir araçla Seçer'e eşlik etti. Sahici'nın içinde bulunduğu Mustafa Bereli (45) yönetimindeki 33 PKZ 35 plakalı otomobil, saat 10.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 35'ınci kilometresinde Adem Altınsoy (70) idaresindeki 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bereli idaresindeki otomobil, şarampole devrilip takla attı.

Kazada sürücü Bereli, danışman Sahici ile belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de, danışmanı ve diğer personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenmesi üzerine toplantıya katılmak için makam aracıyla yola devam etti.

Aksaray mersin büyükşehir belediye başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı

Vahap Seçer, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı
Dalaman ölüm kavşağında yine kaza: Çok sayıda öğrenci yaralı Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Son Dakika: Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray mersin büyükşehir belediye başkanının danışmanı kaza yaptı 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]