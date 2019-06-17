AKSARAY MİNİBÜS İLE İŞ MAKİNESİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
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AKSARAY'da minibüsün emniyet şeridinde seyreden iş makinesine arkadan çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada Fadime Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
AKSARAY'da minibüsün emniyet şeridinde seyreden iş makinesine arkadan çarpması sonucu 7 kişinin yaralandığı kazada Fadime Yücel, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksaray- Ankara
karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cevdet Yücel (54) yönetimindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray'dan Ankara istikametine giderken 10'uncu kilometrede emniyet şeridinde giden Karayolları'na ait İlhami A. (59) yönetimindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cevdet Yücel ile minibüstekiler Ayşe (24), Fadime (54), Elisa Nur (6), Abdulkadir Yücel (5) ile Seher Çidal (31) ve Göktuğ Çidal (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cevdet Yücel ve eşi Fadime Yücel, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fadime Yücel, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Cevdet Yücel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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'den bir ziyaret sonrası İstanbul
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Soruşturma sürüyor.
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