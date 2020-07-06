AKSARAY Minibüs ile otomobil çarpıştı 3'ü çocuk 7 yaralı - Son Dakika

AKSARAY Minibüs ile otomobil çarpıştı 3'ü çocuk 7 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı 3'ü çocuk 7 yaralıAKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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