Aksaray minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı 13 yaralı-ek - Son Dakika

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Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor

"Hangi ülke dost, hangi ülke düşman?" anketi! İlk iki sıra şaşırtmadı