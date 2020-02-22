Aksaray minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı 13 yaralı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı 13 yaralı-ek - Son Dakika

Aksaray minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı 13 yaralı-ek

6 saat önce

AKSARAY Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı 13 yaralı-EK.

AKSARAY Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı 13 yaralı-EK

Aksaray minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı 13 yaralı-ek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
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