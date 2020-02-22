AKSARAY Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKSARAY Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı - Son Dakika

AKSARAY Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı

6 saat önce

Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı AKSARAY'da, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

AKSARAY Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı, System.String[]

Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı

AKSARAY'da, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona, minibüsün çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Aksaray- Ankara karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul istikametine giden Kasım Peltek (32) yönetimindeki 63 AAB 063 yönetimdeki minibüs, kırmızı ışıta bekleyen Yavuz Özdemir'in (35) kullandığı 34 KZ 61 39 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kasım Peltek ile minibüsteki Ayhan Eskimiş (35), Recep Çelik (22), Anise Yetkin (61), Nuray Yetkin (5), Emine Arıkçı (22), Abdullah Kazak (26), Nusret Keskin (14), Cenap Arıkçı (1), Lütfü Çelik (35), Cengiz Çakmak (32), Hadi Çelik (47) ile oğlu Veli Çelik (22) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan Hadi Çelik, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hadi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:27 Kaynak: DHA
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