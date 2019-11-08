Son Dakika Haberleri: Aksaray miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı
Son Dakika Güncel Aksaray miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

Aksaray miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

7 saat önce

Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandıAKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak öldüren baba Refik Er (72), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

AKSARAY'da, ev mirası nedeniyle tartıştığı oğlu Mehmet Er'i (48) tabancayla başından vurarak öldüren baba Refik Er (72), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3720 Sokakta meydana geldi. Refik Er, otomobiliyle oğlu Mehmet Er'in evine geldi. Evde baba- oğul arasında iddiaya göre ev miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refik Er, yanında getirdiği tabancayla oğlunun üzerine doğru bir el ateş etti. Başından vurulan Mehmet Er, kanlar içinde yığıldı. Refik Er ise olayın ardından otomobiline binerek kaçtı.

Aile fertleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan baba Refik Er ise polis tarafından Aksaray- Nevşehir karayolunun 3'üncü kilometresinde yakalandı. Suç aleti tabanca ile 20 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Refik Er., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray miras yüzünden oğlunu vuran baba tutuklandı

Mehmet Er, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:29 Kaynak: DHA
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