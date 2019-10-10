Son Dakika Haberleri: Aksaray motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı
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Aksaray motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı

1 saat önce

Motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandıAksaray'da Mustafa Gamlı (65), eşi Zehra Gamlı (64) ile birlikte motosikletle, hastaneye muayene olmaya giderken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı

Aksaray'da Mustafa Gamlı (65), eşi Zehra Gamlı (64) ile birlikte motosikletle, hastaneye muayene olmaya giderken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tacın Mahallesi Tacın Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Gamlı, gözündeki rahatsızlık nedeniyle, eşi Zehra Gamlı da daha önce sırtından olduğu ameliyatla ilgili muayene olmaya gitmek için 68 AJ 844 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Gamlı yönetimindeki motosiklete, Mustafa Sarıay (36) idaresindeki 06 AV 7939 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada başlarında kask bulunmayan Gamlı çifti yaralandı. Çift, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Aksaray motosikletle hastaneye giden çift kazada yaralandı

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:46 Kaynak: DHA
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