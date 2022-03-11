Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

11.03.2022 11:18
Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

Aksaray-Nevşehir kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Aksaray- Nevşehir kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinden gidiş yönlü araç trafiğine kapandı.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koşuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı
Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı

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Nevşehir, Jandarma, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray-Nevşehir kara yolu kar nedeniyle kapandı - Son Dakika


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