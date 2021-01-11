İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar 'ın konuşması AKSARAY/NİĞDE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un çağrısı üzerine Aksaray Kılıçarslan İlkokulunda ve Niğde 'de Cumhuriyet İlkokulunda İstiklal Marşı okundu

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