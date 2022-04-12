AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

12.04.2022 09:49

AKSARAY, nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

AKSARAY, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Güzelyurt ilçesinde ve Helvadere beldesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Belediye görevlileri kar temizleme çalışması yaptı.

Güzelyurt'ta oturan Yıldıray Yasal, "12 Nisan gününe kar sürpriziyle uyandık. İlçemizde ağaçlar çiçek açmıştı. Bu kar ve soğuk havayla meyve çiçekleri de döküldü. Allah'ın rahmetine bir şey diyemeyiz. Nisan ortalarına yakın yağan bu kar bereketin işareti. Güzelyurt ilçesinde hayat bu şeklide devam ediyor. Kar yağışı ister istemez vatandaşlarımızı da zorluyor. Bu mevsimde dahi sobalarımızı yakıyoruz. Her taraf sisli ve karlı bir hava mevcut" diye konuştu.

AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ
AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

YORUMLAR
500
Uludağ'a nisan ayında kar yağdı Uludağ'a nisan ayında kar yağdı Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı! Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:53 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den sevindiren haber: Koronavirüs hastalık yapma potansiyelini kaybetti
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:09:10. #1.13#
SON DAKİKA: AKSARAY, NİSAN AYINDA YAĞAN KARLA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement