Aksaray oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı - Son Dakika

Aksaray oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı

6 saat önce

Oğlunun evinin yandığını gördü, ağladıAKSARAY'da kömür sobasından çıkan yangında tek katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı

AKSARAY'da kömür sobasından çıkan yangında tek katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. Oğlu Behsat Koç'un (45) evinin yandığını gören annesi Melek Koç (70) Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür.diyerek ağladı. Oğlu Behsat Koç da annesi Melek Koç'u teselli etmeye çalıştı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 3844 sokakta Behsat Koç'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Behsat Koç işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra oğlu Zafer Koç (19) ısınmak için kömür sobasını yakıp, mutfağa geçti. O sırada sobada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle kerpiç evin bir duvarı yıkıldı. Alevlerde hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevler söndürülürken, evde kullanılmaz hale geldi.

Yangında kimse yaralanmazken, ev sahibi Behsat Koç, Sabah ben işe gittim. Yangın nasıl çıkmış onu bilmiyorum. Evde sadece oğlum vardı. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum. Şu anda evimin tamamı yanmış durumda. Tüm eşyalarım televizyon, buzdolabı ve tüm eşyalarım yandıdedi.

Oğlunun evinin yandığını gören Melek Koç da, Allah'ım sen büyüksün. Senden gelenlere çok şükür.diyerek ağladı. Oğlu Behsat Koç da annesi Melek Koç'u teselli etmeye çalıştı.

Aksaray oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, dumandan etkilendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:06:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray oğlunun evinin yandığını gördü, ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]