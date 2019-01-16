Aksaray Öğrencilerin Karda Kayak Keyfi
1 saat önce
Öğrencilerin karda kayak keyfiAksaray'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı.
Öğrencilerin karda kayak keyfi Aksaray
'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı. Kentte yoğun kar yağışı olumsuz etkiledi. Aksaray Valliği tarafından eğitime bir gün ara verildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeye giderek altlarına koydukları poşetle kayarak keyifli anlar yaşadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:20 Kaynak: DHA
Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı
Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı
Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi