Son Dakika Haberleri: Aksaray Öğrencilerin Karda Kayak Keyfi

Aksaray Öğrencilerin Karda Kayak Keyfi

1 saat önce

Öğrencilerin karda kayak keyfiAksaray'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı.

Öğrencilerin karda kayak keyfi

Aksaray'da kar yağışını nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeden poşetle kayarak, tatilin keyfini yaşadı. Kentte yoğun kar yağışı olumsuz etkiledi. Aksaray Valliği tarafından eğitime bir gün ara verildi. Okulların tatil olmasını fırsat bilen öğrenciler, tepelik bölgeye giderek altlarına koydukları poşetle kayarak keyifli anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:20 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
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