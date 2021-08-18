Aksaray Ortaköy Harmandalı Göleti'nin tamamlandığında ekonomiye 2 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından çalışmalarına devam edilen Aksaray Ortaköy Harmandalı Göleti ve Sulaması'nın tamamlandığında 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasının yanı sıra bölge çiftçisinin yaşam standardını yükseltmesi sonucunda göçün önlenmesi amacıyla projelendirilen Aksaray Ortaköy Harmandalı Göleti ve Sulaması'nın çalışmalarına devam ediliyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Aksaray Ortaköy Harmandalı Göleti ve Sulaması'nın tamamlanması ile gölette depolanacak suyun bin 440 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"Gölet gövde çalışmalarında sona yaklaşıldığını, dipsavak, cebri boru, bulamaç hendeği ve dolusavak imalatları tamamlandı. Gölette gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Vana odası imalatları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 24 metre ve su depolama kapasitesi 946 bin metreküp olan Aksaray Ortaköy Harmandalı Göleti'nin tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon liralık katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu projelerin hayata geçirilebilmesi için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA