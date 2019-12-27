Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı

6 saat önce

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Aksaray Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı başkanlığında yapıldı.

Aksaray OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, System.String[]

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Aksaray Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı başkanlığında yapıldı.

Valilik makamında düzenlenen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Mantı, Aksaray'da 67 yeni yatırımcıya 571 bin 794 metrekare sanayi parselinin tahsis edildiğini söyledi.

OSB'nin 3. genişleme alanında yatırım yapmak için müracaatta bulunan yatırımcıların yoğunluğu nedeniyle tahsis yapılacak parseller için kura çekimi yapıldığını belirten Mantı, şöyle devam etti:

"Kura sonucu tahsis yapılacak yatırımcıların sanayi parsellerinin tahsis kararını aldık. Aksaray'ın gelişmesinde ana sektörlerden olan sanayimiz büyümeye devam ediyor. Aksaray'ın konumu ve OSB'nin sunduğu avantajların firmaların yatırım tercihlerini etkiliyor. Aksaray, Türkiye'nin her bölgesine ulaşım sağlaması açısından çok önemli bir konuma sahip. Yine bölgedeki birçok önemli sanayi yatırımı yeni yatırımcıları çekmeye devam ediyor. Bizlerde şehrimizin bölgemizin avantajlarını firmalara iş adamlarına anlatıyoruz. Bunların çok önemli olumlu sonuçlarını da alıyoruz. Üçüncü genişleme alanı olarak belirlenen ve parsel tahsisleri başlayan OSB'de yoğun parsel talebi nedeniyle tahsisler için kura yöntemi uygulandı. Aksarayımıza yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun."

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:14 Kaynak: AA
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