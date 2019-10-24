Aksaray OSB Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Aksaray Valisi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik makamında düzenlenen toplantıya, Aksaray Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evren Dinçer, yönetim kurulu üyesi İmdat Altuntaş ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı.

Toplantıda, Aksaray OSB'de yatırım yapmak için parsel talebinde bulunan yatırımcıların müracaatları değerlendirildi.

Vali Mantı, burada yaptığı konuşmada, bölgede üretim yapan fabrikalarda istihdamın 12 bin 500'e ulaştığını söyledi.

İlave genişleme alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların parsel taleplerinin artarak devam ettiğini belirten Mantı, "Sektörel çeşitliliğin arttırılması ve daha çok istihdamın sağlanması için yönetim kurulu olarak değerlendirmelerde bulunduk. Aksaray OSB'nin konumu ve sunduğu avantajlardan yararlanmak isteyen yatırımcıları Aksaray'a davet ediyoruz." diye konuştu.