- Aksaray Otogarında seyahat izin kurulu göreve başladı - Son Dakika

- Aksaray Otogarında seyahat izin kurulu göreve başladı

AKSARAY - Korona virüs önlem ve tedbirleri kapsamında etkin bir mücadele verilen Aksaray'da seyahat izin kurulu otogarda göreve başladı. Sağlık, valilik, emniyet ve belediye ekiplerinden oluşan seyahat izin kurulu izinli yolcuların tüm kontrollerini yapıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüs (Covid19) vakalarının önlenmesi amacıyla Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Belediyesi ve bazı kamu kurumlarının yer aldığı İl İdare Kurulu iller arası seyahat konusunda Aksaray Şehirlerarası Otobüs Terminalinde gerekli tüm tedbirleri aldı. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri, valiliğin kararı üzerine Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen giden yolcuların ateş ölçümlerinin yapılması için terminalde görev aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar için Aksaray Valiliği koordinesinde terminalde oluşturulan seyahat izin kurulu ekibi göreve başladı. Seyahat talebi uygun görülen vatandaşların ateş ölçümleri sağlık ekipleri tarafından yapılıyor. Uygun görülenler seyahat izin belgesi düzenlenerek şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin veriliyor. Seyahat izin kurulunca otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, gideceklerin yerdeki adreslerini belirtilen yolcu listesi gidecekleri illerdeki seyahat izin kuruluna bildirilmesi gerekiyor.

Aksaray Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Seyahat izin kurulunca Aksaray'a gelecekleri bildirilen yolcuların il girişinde kontrollerinin gerçekleştirilmesinin ardından karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınması, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına almaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususunda tetkik edilerek, uyulup uyulmadığı kolluk kuvvetlerince sürekli kontrol edilecek" denildi.