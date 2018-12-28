Son Dakika Haberleri: Aksaray Otomobil Hırsızlarına 3 İlde Operasyon 5 Gözaltı

Aksaray Otomobil Hırsızlarına 3 İlde Operasyon 5 Gözaltı

48 dakika önce

Aksaray merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan operasyon 5 kişi gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapılan operasyon 5 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, otomobilleri çaldıktan sonra sahte evrak düzenleyerek otomobilleri il dışında sattıkları ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek operasyon için harekete geçti. Polis, Aksaray merkezli Ankara, Konya, ve Konya'nın Karapınar ilçelerinde bulunan şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyo düzünledi. Operasyonda, A. A. (35), R.T.(38), B.Y.(44), A. S.(38), F. A.(21) yakalanarak gözaltına alındı. 5 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı tespit edilen şüphelilerin otomobilleri çaldıktan sonra sahte evrak düzenleyerek il dışına sattıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda araca ait plaka, araçlardan kesilmiş ve üzerinde şase numarası bulunan araç parçaları, kilitli araçları açmaya yarayan aletler, düz kontak yapmaya yarayan aparat, araç alım ve satımlarında kullanılan çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

(Göirüntü Dökümü

-------------------

Şüphelilerden detay

Genel ve detay

Haber- Kamera Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:33 Kaynak: DHA

Aksaray, 3. Sayfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağa Gömülü Halde Bulundu Adanalı Öğrenciler, 1 TL ile 350 Kilometre Yol Giden Elektrikli Otomobil Üretti

İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:21:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray Otomobil Hırsızlarına 3 İlde Operasyon 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]