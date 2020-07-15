AKSARAY Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

AKSARAY Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı AKSARAY'da otomobilin çarptıtığı motosikletin sürücüsü Ali Yar (28) öldü, arkasındaki Lütfü Gümüş (14) yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı AKSARAY'da otomobilin çarptıtığı motosikletin sürücüsü Ali Yar (28) öldü, arkasındaki Lütfü Gümüş (14) yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, maskesiz kaza yerini izledi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Ihlara Bulvarı kavşağında meydana geldi. Meral Gökçe (37) yönetimindeki 34 FJ 9881 plakalı otomobil, kavşakta Ali Yar'ın kullandığı 68 EK 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali Yar ve arkasında oturan Lütfü Gümüş yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ali Yar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'KAZA YAPAN SÜRÜCÜ İLE GÖRGÜ TANIĞI TARTIŞTI'

Kaza yapan sürücü Meral Gökçe ile kazanın görgü tanığı Zülfikar Çelebi kaza yerinde tartıştı. Çelebi, sürücü Gökçe'ye " Adam yoldan geliyor sen adımın birden önüne girdin "dedi. Gökçe de "Hayır, ben adamı görmedim. Baktım ama görmedim. Kardeşim sana ne ?" diye tepki gösterdi. Polis ekipleri tartışmanın büyümemesi için araya girdi. Zülfikar Çelebi ise "Nasıl bana ne diyebilirim ?" diyerek polis ekiplerine kazayı anlattı.

MERAKLI KALABALIK KORONAVİRÜSÜ UNUTTU

Kazanın olduğu kavşak üzerinde toplanan kalabalık, koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yapan araçları maskesiz izledi. Kalabalık, polis ekiplerinin uyarısı üzerine dağıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:45 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
23:45
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 00:03:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AKSARAY Otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]