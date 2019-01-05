Aksaray Otomobil Şarampole Devrildi 3 Yaralı
36 dakika önce
Otomobil şarampole devrildi 3 yaralıAksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Otomobil şarampole devrildi 3 yaralı Aksaray
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray- Nevşehir
Karayolu'nun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Yıldız
(62) yönetimindeki 23 BH 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Yıldız ile araçta bulunan Veli Süer (59) ve Fatma Süer (55) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı
İYİ Parti 7'si İl Olmak Üzere Toplam 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı