AKSARAY OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 ÖLÜ
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AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 3 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 3 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya
karayolunun Sultanhanı
ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Bozok (58) yönetimindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, sürücünün kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kemal Bozok ve annesi Emine Bozok (90) olay yerinde, yakını Safire İlhan da (65) kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.
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