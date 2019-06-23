Son Dakika Haberleri: AKSARAY OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 ÖLÜ
Son Dakika Güncel Haber

AKSARAY OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 ÖLÜ

44 dakika önce

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 3 kişi öldü.

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkan otomobilin takla ataması sonucu 3 kişi öldü.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Bozok (58) yönetimindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, sürücünün kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Kemal Bozok ve annesi Emine Bozok (90) olay yerinde, yakını Safire İlhan da (65) kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.
AKSARAY OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 ÖLÜ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ Adana'da vahşet! 15 yaşındaki kız çocuğu boğazı kesilerek öldürüldü Trabzon Araklı'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Son dakika! Binali Yıldırım Twitter'dan çağrıda bulundu: Son ana kadar sandıkları terk etmeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 16:01:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AKSARAY OTOMOBİL TAKLA ATTI 3 ÖLÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]